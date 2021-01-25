لبنان يدين محاولة الاعتداء الصاروخي على الرياض

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في بيان اليوم الإثنين محاولة الاعتداء الصاروخي على العاصمة السعودية الرياض.واستنكرت الوزارة "أي استهداف للمدنيين الأبرياء"، معتبرةً أنه "انتهاك للقوانين الدولية التي تحرم التعرض للمدنيين".وشجبت الوزارة "أي اعتداء من أي جهة أتى على سيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة" معربةً عن "كامل تضامنها مع المملكة ضد أي محاولات لتهديد استقرارها وأمنها".وكانت الدفاعات الجوية السعودية قد اعترضت يوم السبت الماضي، صاروخًا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض.