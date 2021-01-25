تحرير 24 مخالفة عدم ارتداء كمامة في مغاغة وملوي بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة المنيا، حملات متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن الدولة بشأن متابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحالة العامة داخل الشوارع والقضاء على أي تجمعات، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات الواقية، حيث تم ضبط وتحرير 53 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة وتطبيق الغرامة الفورية بمركزي ملوي ومغاغة.وقال محمد عبدالغني نائب رئيس مركز ومدينة ملوي، إنه تم تحرير 14 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة وتطبيق الغرامة الفورية على المخالفين وتحرير 10 محاضر مخالفة لعدم ارتداء الكمامة بقرى مركز ملوي، وتطبيق الغرامة الفورية على المخالفين.وأوضح محمد السيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة، أنه تم خلال الحملات تحرير 29 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات الواقية من قبل المواطنين بوسائل النقل العام، حيث تم تطبيق الغرامة الفورية على المخالفين، كما تم خلال الحملات إغلاق مركز للدروس الخصوصية لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعليمات الصادرة بالقضاء على أي تجمعات من المواطنين.