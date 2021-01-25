155 ألفا إجمالي حالات الشفاء من كورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الإثنين، عن شفاء 513 مصابا من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 154 ألفا و766 حالة.وأضاف وزير الصحة الكويتي- في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ513 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.وكان وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأحد، عن شفاء 507 حالات من فيروس "كورونا".