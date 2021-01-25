25 فبراير.. انطلاق فعاليات ملتقى براعم ومواهب الدولى للفنون التشكيلية

تنطلق فعاليات ملتقى براعم ومواهب الدولى للفنون التشكيلية والإبداعية الأول، في تمام الساعة الخامسة مساء الخميس الموافق 25 فبراير المقبل، بجاليرى الإعلاميين للفنون بوسط البلد.الملتقى مخصص للبراعم والأطفال والأشبال والفتيات في مجالات الفنون التشكيلية المختلفة من مصر وباقى أرجاء الوطن العربي، مع حضور الجميع بالكمامات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومتاح المشاركة من الخارج، ويتكفل الملتقى بطباعة اللوحات برعاية جمعية طابدع ابتكر"الدولية، وغيرها من الجهات.يفتتح الملتقى نخبة من الشخصيات العامة والسفراء والفنانين والإعلاميين ويستمر لمدة أسبوع، ومن المقرر أن يكرم المشاركين بشهادات تقدير وهدايا تذكارية، وتسويق الأعمال الفنية.يتكون أعضاء اللجنة العليا من الفنانة التشكيلية نجلاء السنارى، الفنان عادل بنيامين، الفنان عبد الرحمن لاشين، والفنان عمرو الكاشف.