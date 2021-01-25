بهاء سلطان يسجل «رامي الحمول» مع نصر محروس

يواصل الفنان بهاء سلطان تسجيل أغاني ألبوم "سيجارة"، التي أقرت المحكمة بأن بها عيوبًا هندسية، وصدر حكم بإعادة تسجيلها.وقال سلطان، في بيان الإثنين، أنه بدأ اليوم تسجيل أغنية «رامي الحمول» باستوديو المنتج نصر محروس، ويستمر التسجيل حتى يومين آخرين، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تسجيل باقي الأغنيات وهي "ليالي طويلة"، و"وده حب ولا"، أول مارس المقبل.وسبق وسجل سلطان أغنية "أنا الغلطان"، وهى أولى أغاني "سيجارة" التي سيعاد تسجيلها، مؤكدًا أنه لم يتصالح مع المنتج حتى الآن، ولكن ذلك التسجيل جاء تنفيذًا لحكم المحكمة.