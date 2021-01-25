7983 إجمالي إصابات كورونا في مالي

أعلنت وزارة الصحة في مالي عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة- في بيان بثته الإذاعة المالية اليوم الإثنين- أنه تم إجراء 774 فحصًا، حيث تم تسجيل 18 إصابة مؤكدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 7983 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 323 حالة.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 12 حالة تعافٍ؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 5717 حالة.