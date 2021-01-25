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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مختبر ميرك الأمريكى يوقف تطوير لقاحين ضد كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:27 م
مختبر ميرك الأمريكي
مختبر ميرك الأمريكي لإنتاج الأدوية
وكالات
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أعلن مختبر ميرك الأمريكي لإنتاج الأدوية، اليوم الإثنين، أنه سيوقف تطوير مشروعي لقاحين ضد "كوفيد-19" أحدهما اللقاح المطور بالتعاون مع معهد باستور في فرنسا، معتبرا أنهما ليسا أكثر فاعلية من تلك التي طورتها شركات أخرى.

وقالت الشركة، في بيان، إن نتائج أولى التجارب السريرية حول اللقاحين "في 590" و"في 591" أثبتت أن "الاستجابة المناعية "لدى الأشخاص الذين حصلوا عليهما" أقل من تلك الناجمة عن عدوى طبيعية أو تلك التي تسببها اللقاحات الأخرى" ضد "كوفيد-19".

ويأتي قرار التخلي عن تطوير اللقاحين في وقت تجد المختبرات الأخرى الحاصلة على تراخيص لتطوير لقاحاتها، صعوبة في تلبية الطلب.

من جهته، أعلن مختبر سانوفي الفرنسي في ديسمبر عن أن لقاحه تأخر ولن يكون جاهزا قبل نهاية 2021 بسبب نتائج غير مرضية كليا.

وينوي ميرك مواصلة أبحاثه حول علاجين لفيروس كورونا المستجد.

والنتائج الأولية للتجارب السريرية للقاح "ام كاي-7110" أثبتت تراجعا بأكثر من 50% لمخاطر الوفاة أو صعوبة التنفس لدى المرضى المصابين إصابات معتدلة أو خطيرة بـ"كوفيد-19" على قول الشركة.

ويتوقع أن تنشر النتائج الكاملة للتجارب خلال الفصل الأول من العام.

والدواء الآخر يدعى مولنوبيرافير ويطور بالتعاون مع شركة "ريدجباك بايو" الأمريكية. وأولى نتائج التجارب السريرية الجارية حول فاعليته ستعرف أيضا نهاية مارس.

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