إدوارد صعيدي في «نسل الأغراب» وشرير في «كوفيد 25»

يواصل الفنان إدوارد تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل "نسل الأغراب" مع كا من النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، كما يستعد لتصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "كوفيد 25" مع الفنان يوسف الشريف الذي انضم إليه خلال الأيام الماضية.ويظهر إدوارد خلال الشهر الكريم بشخصيتين مختلفتي،ن حيث يجسد دور صعيدي في مسلسل "نسل الأغراب" بينما يظهر بشخصية شريرة في مسلسل "كوفيد 25" مع يوسف الشريف ويكن لبطل العمل حقدا يجعله عدوا له طوال الأحداث.في نفس السياق، حقق إدوارد نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الحالية بشخصية مجدي في مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مي عمر، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، يعرض على شاشة قناة dmc.