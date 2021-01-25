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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف يناقش الموقف التنفيذى لأعمال منظومة المخلفات الصلبة الجديدة

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:27 م
اجتماع محافظ بني
اجتماع محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، بمكتبه، الدكتور أحمد فاروق رئيس الجهاز التنفيذي لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.
وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والدكتورة أسماء سامي مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة، ومحمد البحيري مسئول الملف بالمكتب الفني بالمحافظة.
وناقش المحافظ مع رئيس الجهاز التنفيذي الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، التي تشمل أعمال تطوير ورفع كفاءة وتقديم الدعم الفني وتنفيذ المخططات الرئيسية لإدارة المنظومة ومتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية من مصانع تدوير ومدافن ومحطات وسيطة، بجانب متابعة الخطط التشغيلية للمعدات ضمن الخطة المشتركة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة ووزارتي البيئة والتنمية المحلية لتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات واتخاذ إجراءات عاجلة للنهوض بها وتحسين مستوى النظافة العامة بالمحافظة

كما تناول اللقاء نتائج الزيارة الميدانية التي اصطحب خلالها السكرتير العام المساعد رئيس الجهاز التنفيذي وشملت تفقد مخطط منظومة المخلفات الصلبة في عدد من مراكز المحافظة وتضمنت: المحطة الوسيطة بناصر، وخلايا الدفن بسمسطا وسنور، وذلك لمتابعة من تم تنفيذه من أعمال المخطط.
وأفاد رئيس الجهاز التنفيذي لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بأن الأعمال تسير بصورة جيدة ومنتظمة وفق الجدول الزمني المحدد لها، مشيرًا إلى أنه من المقرر نهو الأعمال النهائية لخليتي الدفن بسمسطا وسنور وتسليمها خلال شهر أبريل القادم.

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