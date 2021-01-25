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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«عيلة الفقري» يواصل عروضه بنجاح على مسرح المنيل

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:10 م
عيلة الفقري
عيلة الفقري
حسين الجندي
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قال الفنان أيمن عزب، مدير فرقة المسرح الكوميدي إن الفرقة تواصل تقديم عرض عيلة الفقري للمخرج محمد متولي أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، على أن يستمر عرضها أسبوعين آخرين على المسرح العائم الكبير بالمنيل في الثامنة مساءً.

العرض حقق نجاحًا وإقبالًا جماهيريًا منذ افتتاحه منتصف نوفمبر 2020، ويدور في قالب كوميدي اجتماعي حول عائلة سمعان الفقري المكونة من سمعان وزوجته سعيدة وابنته هند التى لم تتزوج بعد، وأبنائه سامي الصحفي الذى سيسافر إلى اليونان فى مهمة صحفية، وكريم العاطل عن العمل، وذلك خلال يوم فى حياة تلك العائلة.

العرض بطولة محمد الصاوي، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبد الحليم، أشرف عبد الفضيل، محمود الهنيدي، إيهاب شهاب، من تأليف أحمد الملواني، ديكور محمد هاشم، موسيقى وألحان أحمد الناصر، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام، ومن إخراج محمد متولي.

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