مطار القاهرة يستقبل 4 من منتخبات مونديال اليد استعدادًا لمغادرتها البلاد

استقبل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، بعثات 4 منتخبات دولية من المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، التي تستضيفها مصر، استعدادًا لمغادرتها البلاد عقب الخروج من البطولة.وكشفت مصادر بمطار القاهرة، عن أنه يجري إنهاء إجراءات سفر المنتخبات الأربعة «كوريا الجنوبية- مقدونيا-سلوفينيا- سويسرا) بإجمالي 114‪ شخص من قبل فرق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي تحت إشراف طارق إسماعيل مدير عام إدارة العلاقات العامة بالشركة لأنهاء إجراءات سفر بعثات الفرق الأربعة.وخصصت وزارة الطيران المدني، صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين في بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، فضلًا عن تقديم كل التسهيلات في إنهاء الإجراءات لضيوف مصر المشاركين في البطولة.