رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إدارة ترامب خففت خلسة العقوبات على قطب التعدين الإسرائيلي جيرتلر

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:07 م
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
كشفت رخصة أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية عن أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خففت في أسبوعها الأخير بالسلطة العقوبات المفروضة على قطب التعدين الإسرائيلي دان جيرتلر بسبب مزاعم فساد في الكونجو.

وصدرت الرخصة، التي لم تعلن على الملأ، من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، حسبما ذكرت رسالة بتاريخ 15 يناير إلى محامي جيرتلر حصلت عليها مجموعة سنتري لمكافحة الفساد ومقرها واشنطن العاصمة واطلعت عليها رويترز.

ولم يتضح سبب صدور الرخصة. ولم ترد وزارة الخزانة على طلبات أُرسلت لها بالبريد الإلكتروني للتعليق أمس الأحد واليوم الإثنين.

ورحب متحدث باسم جيرتلر بالخطوة لكن نشطاء مناهضين للكسب غير المشروع حثوا وزارة الخزانة على إلغاء الترخيص.

وكانت وزارة الخزانة قد فرضت العقوبات في ديسمبر 2017 ويونيو 2018 متهمة جيرتلر باستغلال صداقته لجوزيف كابيلا، الرئيس السابق لجمهورية الكونجو الديمقراطية، لتأمين صفقات تعدين جيدة قيمتها أكثر من مليار دولار.

وحرمت العقوبات جيرتلر من التعامل مع مواطنين أمريكيين أو شركات أو بنوك أمريكية، مما منعه فعليًا من إجراء تعاملات بالدولار.

ونفى جيرتلر مرارًا ارتكاب أي مخالفات قائلًا إن استثماراته في الكونجو ساهمت بشكل كبير في تنمية البلاد.

ومع أن الرخصة لم ترفع اسم جيرتلر وما يربو على 30 من شركاته من قائمة العقوبات فإنها تسمح له حتى 31 يناير 2022 بإجراء "جميع التعاملات والأنشطة" التي تحظرها العقوبات المفروضة عليه.

كما أنها تطلب من الشركات أيضًا تقديم تقارير مفصلة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية كل 90 يومًا عن أنشطتها المالية.

وقال متحدث في بيان: "السيد جيرتلر ممتن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية على إصداره الرخصة التي ستمكنه من إدارة أعماله والأنشطة الخيرية".

وطالبت مجموعة سنتري لمكافحة الفساد وزارة الخزانة بإلغاء الرخصة.

موضوعات متعلقة

مواعيد عرض مسلسل «فى بيتنا روبوت» على شاشة cbc

صايمة محسن.. مَنْ هى أول مسلمة تتولى منصب المدعي العام في أمريكا؟

الجيش السوداني يقصف إثيوبيا ردًا على هجوم مماثل

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

الصور

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

image description

محافظ دمياط: الشرطة قدمت تضحيات تسجل بحروف من نور فى 25 يناير

image description

ضبط 960 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بأسيوط

image description

هبوط أرضي مفاجئ بطول 20 مترًا بمركز القوصية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

«خطة النواب» توافق على تعديلات قانون صندوق «تحيا مصر»

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

«بالوعة الموت».. الصرف الصحي يخطف طفلًا بقنا

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بعد 450 عاما.. حانة أكسفورد تستسلم أمام كورونا

سنة كبيسة أو بسيطة.. عدد أيام شهر فبراير 2021

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين حكومي وخاص باليوم والتاريخ

خصومات في مطاعم في دبي للحاصلين على لقاح كورونا

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

«قرأ لي القرآن لكن لم أنس خيانته».. اعترافات مديحة يسري عن محمد فوزي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

ختام فعاليات مبادرة «صنايعية مصر» بالإسماعيلية

غدًا.. «حوار ثقافي» أونلاين بالأعلى للثقافة

مناقشات أدبية وورش فنية بثقافة الوادى الجديد

الاحتفال بذكرى ميلاد عبد الناصر بقصر أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط