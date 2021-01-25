الصين تعارض تدخل القوى الخارجية في شئون روسيا الداخلية

أعربت الصين، اليوم الإثنين، عن معارضتها لتدخل القوى الخارجية في الشئون الداخلية لروسيا.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "تشاو لي جيان"، اليوم، تعليقا على إعلان السفارة الأمريكية بموسكو مسبقا عن ترتيب مظاهرات للمعارضة الروسية، حيث شهد، أمس الأول السبت، مظاهرات واسعة النطاق في أنحاء روسيا لدعم زعيم المعارضة، "أليكسي نافالني"، وهو ما اعتبره الجانب الروسي تجاوزا لنطاق الحماية القنصلية العادية للمواطنين الأمريكيين، ويعد تدخلا في الشئون الداخلية للبلاد.وقال جيان: "إن الصين تعارض دائما التدخل الخارجي في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة".