رجال الشرطة يوزعون وردا وحلوى على المواطنين بكفرالشيخ (صور)

وزع ضباط شرطة وردا وحلوى على المارة بميدان النصر في محافظة كفرالشيخ، بمناسبة عيد الشرطة 69، وسط سعادة وبهجة وتبادل التهنئة بين المواطنين ورجال الشرطة، كما التقط المواطنون صورا تذكارية معهم بحضور اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ.وعبر أهالي المحافظة عن سعادتهم بتواجد مدير الأمن ورجال الشرطة لتحية الأهالي في يوم الاحتفال بعيدهم، مؤكدين أن الشعب لن ينسى جهود رجال الشرطة من أجل راحتهم وأمنهم والحد من الجريمة.