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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يطالب «أسترازينيكا» باحترام عقد تسليم اللقاحات

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:04 م
أورسولا فون دير لايين
أورسولا فون دير لايين
وكالات
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دعت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاثنين رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا إلى فرض احترام جدول تسليم اللقاح الذي طوّرته الشركة ضدّ فيروس كورونا المستجدّ، بموجب العقد مع الاتحاد الأوروبي، بعد إعلان تأخر عمليات التسليم، بحسب ما أفاد متحدث باسمها.

وأعلنت الشركة البريطانية الجمعة أن عمليات تسليم لقاح أسترازينيكاأكسفورد الذي يُرتقب أن يُمنح الضوء الأخضر الأوروبي لاستخدامه في 29 يناير، ستكون أقلّ من المتوقع في الفصل الأول من العام بسبب "انخفاض" الإنتاجية في موقع تصنيع.

وقال متحدث باسم المفوضية أن فون دير لايين "تحدثت هذا الصباح عبر الهاتف مع المدير العام لشركة أسترازينيكا باسكال سوريو وأكدت بوضوح كبير أنها تنتظر من أسترازينيكا احترام العقود والشروط المنصوص عليها في اتفاق الطلب المسبق".

وذكّرت رئيسة المفوضية مدير الشركة خصوصًا بأن "الاتحاد الأوروبي استثمر بمبالغ كبيرة في المختبرات تحديدًا لضمان زيادة الإنتاج قبل الموافقة على طرح (اللقاح) في السوق".

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي "بالطبع يمكن أن تظهر مشاكل في انتاج لقاح معقّد، لكن ننتظر من الشركة إيجاد حلول واستخدام كل الاحتمالات الممكنة لتنفيذ عمليات التسليم بسرعة".

ومن المقرر أن يتمّ التطرق إلى مسألة جدول تسليم اللقاحات الاثنين خلال اجتماع "اللجنة التوجيهية" للاتحاد الأوروبي التي تضمّ ممثلين للمختبر والدول الأعضاء.

من جانبها، وجهت المفوضة الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيدس الأحد إلى أسترازينيكا رسالة ذكّرت فيها بأن رفع قدرات الإنتاج بالتوازي مع التجارب السريرية للقاح كان "أحد المبادئ المهمة في العقد"، بحسب متحدث آخر.

ولم تتحدث المفوضية في الوقت الراهن عن احتمال إطلاق إجراءات قانونية في حال عدم احترام العقد.

وأضاف المتحدث أن "هذه الرسالة تشير إلى الالتزامات التي تقع على عاتق الشركة من حيث عمليات التسليم"، لكن "لا أعتقد أن الآن هو وقت المغامرة في محادثات قانونية، في هذه المرحلة، الأهمّ هو المناقشة لرؤية كيف يمكن حصول عمليات التسليم المنصوص عليها في العقد".

وطالب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأحد شركتي أسترازينيكا وفايزر للأدوية بالتحلي بـ"الشفافية" حول أسباب تأخر عمليات التسليم.

ووقعت المفوضية الأوروبية المكلفة التفاوض باسم الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عقدًا لوضع طلبات مسبقة للحصول على 400 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا أكسفورد.

ولدى هذا اللقاح ميزات مقارنة بلقاحات أخرى، إذ إن كلفة انتاجه أرخص وتخزينه ونقله أسهل، خصوصًا بالمقارنة مع لقاح فايرز بايونتيك الذي يجب أن يُحفظ في درجات حرارة منخفضة جدًا (70 درجة مئوية تحت الصفر).

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