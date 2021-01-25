إسبانيا تعتزم إزالة 80 ألف شجرة

تعتزم السلطات في العاصمة الإسبانية مدريد إزالة حوالي 80 ألف شجرة تعرضت للتلف جراء عاصفة ثلجية قاسية.وقالت بورجا كارابانتي، عضو مجلس مدينة مدريد لصحيفة "إل موندو"، اليوم الإثنين، إن الأشجار التالفة، التي تمثل 5% من جميع الأشجار بالمدينة، باتت في حالة من التلف إلى حد أنها تشكل خطرًا على السكان.ووعدت السياسية المحافظة، التي تعد مسئولة عن النقل والبيئة في المدينة، بغرس أشجار جديدة بدلا منها، وإن كانت لا توجد خطة محددة حتى الآن.وأضافت كارابانتي أن العاصفة فيلومينا، التي كانت مصحوبة برياح عاتية وتساقط مذهل للثلوج في مدريد في وقت سابق من الشهر الحالي يعتقد أنها تسببت في إتلاف نحو نصف عدد الأشجار بالمدينة والبالغ 6ر1 مليون شجرة.يذكر أنه منذ هبوب العاصفة جرى إغلاق معظم الحدائق العامة لأسباب تتعلق بالسلامة، بما في ذلك حديقة ريتيرو.