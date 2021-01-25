ضبط مستريح جديد استولى على 10 ملايين جنيه من المواطنين بنجع حمادى

ضبطت الأجهزة الأمنية، مندوب أدوية، بتهمة استيلائه على 10 ملايين جنيه من المواطنين بحجة توظيفها، وتم التحفظ عليه بمركز شرطة نجع حمادي.وكشفت تحريات المباحث، عن أن قرابة 20 مواطنًا من أبناء نجع حمادي، تقدموا ببلاغات ضد "أكرم. م.ا"، 31 عامًا، يتهمونه بالاستيلاء على قرابة 10 ملايين جنيه، بحجة توظيفها في مجال الأدوية.وأوضحت التحريات، أن المتهم كان يدفع مبلغًا ماليًا شهريًا كنوع من المكسب، للمبلغين لمدة قاربت عامين، وبعدها انقطع وهرب، وأبلغ الشاكون ضده في محاضر رسمية يتهمونه بالنصب.وحصل الشاكون على أحكام ضد المتهم بالسجن قرابة 35 عامًا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وترحيله إلى مركز شرطة نجع حمادي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.