حملة للتوعية بأخطار التعاطي والإدمان وكيفية العلاج منه بالمنيا

نظم صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي اليوم، حملة للتوعية بأخطار الإدمان والتعاطي بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تناولت شرح وتوضيح وما يسببه من أخطار سواء على صحة المواطنين أو التفكك الأسري، وكيفية العلاج والتداوي منه ومن الآثار السلبية للمخدرات، والاتصال بالرقم الساخن للعلاج على رقم 16023.ومن ناحيته أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، على تقديم الدعم الكامل لكافة المبادرات القومية والتي تحافظ على صحة المواطنين ومنها علاج الإدمان والتعاطي للمواد المخدرة.وأكدت الحملة على سرية بيانات وحالة الشخص الذي يخضع للعلاج. كما أعلنت عن الأماكن التي يتم العلاج بداخلها بمدينة المنيا الجديدة خلف الجهاز ومركز التأهيل بمدينة سمالوط شمال المحافظة، وذلك للتسهيل على مرضى الإدمان وأسرهم معرفة أماكن العلاج.