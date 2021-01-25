الأربعاء.. محاضرة حول «الكنوز البشرية الحية» بالأعلى للثقافة
الإثنين 25/يناير/2021 - 05:43 م
آلاء حسنطباعة
تنظم لجنة التراث الثقافي غير المادي ومقررها الدكتور سميح شعلان، محاضرة تحت عنوان "الكنوز البشرية الحية"، وذلك في تمام الواحدة عصر يوم الأربعاء المقبل، بقاعة المجلس، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
من المقرر أن يلقي المحاضرة عالم الفولكلور والأدب الشعبي الدكتور أحمد مرسي، وتديرها الدكتورة نهلة إمام، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
كما تبث المحاضرة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك على الرابط التالي:
https:www.facebook.comConferenceDepartment
من المقرر أن يلقي المحاضرة عالم الفولكلور والأدب الشعبي الدكتور أحمد مرسي، وتديرها الدكتورة نهلة إمام، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
كما تبث المحاضرة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك على الرابط التالي:
https:www.facebook.comConferenceDepartment