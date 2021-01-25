الأربعاء.. محاضرة حول «الكنوز البشرية الحية» بالأعلى للثقافة

تنظم لجنة التراث الثقافي غير المادي ومقررها الدكتور سميح شعلان، محاضرة تحت عنوان "الكنوز البشرية الحية"، وذلك في تمام الواحدة عصر يوم الأربعاء المقبل، بقاعة المجلس، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.من المقرر أن يلقي المحاضرة عالم الفولكلور والأدب الشعبي الدكتور أحمد مرسي، وتديرها الدكتورة نهلة إمام، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.كما تبث المحاضرة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك على الرابط التالي:https:www.facebook.comConferenceDepartment