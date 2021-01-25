ماكرون: تحركات في أوروبا للسيطرة على كورونا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين، إن أوروبا ككل تتحرك نحو وضع ضوابط أفضل للحد من جائحة كوفيد-19.وقال ماكرون أمام قمة "اختر فرنسا" الاستثمارية "في كل مكان في أوروبا، نتحرك في الأسابيع المقبلة من أجل تبني استراتيجيتنا للسيطرة بشكل أفضل على الجائحة".وتدرس حكومة ماكرون حاليًا ما إذا كانت ستفرض عزلًا عامًا ثالثًا على مستوى البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا وتم تحديد الأربعاء موعدًا لعقد اجتماع لمجلس الوزراء.