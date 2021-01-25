وزيرة الهجرة تكشف عمل الوزارة في التصدي للشائعات ضد مصر خارجيًا

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن عمل وزارة الهجرة للتصدي للشائعات التي يتم ترويجها عن مصر خارجيا، وكان أبرزها مع انتشار العديد من الشائعات بخصوص ملف سد النهضة، ودعم حق مصر في مياه النيل وموقفها في قضية سد النهضة.وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عن إصدار الوزارة فيلمًا وثائقيًا قصيرًا بعنوان "النيل حياتنا" بعدة لغات في يونيو 2020: العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والصينية والروسية، فضلًا عن اللغة الأمهرية التي يتحدث بها الشعب الإثيوبي واللغة السواحيلية لغة عدد كبير من شعوب القارة الأفريقية،وأشارت إلى أنه حقق 3 ملايين مشاهدة، كما نظمت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية وقفة أمام البيت الأبيض في واشنطن والبنك الدولي للتأكيد على الحق المصري والتنديد بالموقف الإثيوبي المتعنت تجاه ملف مياه النيل الذي يمثل مسألة حياة لأكثر من 100 مليون مصري، وهي الوقفة التي كان لها صدى بارزًا في الكثير من الوسائل الإعلامية.