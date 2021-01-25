سولاف درويش تهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة

هنأت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع قيادات وضباط وأفراد الشرطة، وجموع الشعب ‏المصري، بمناسبة الذكرى الـ 69 لعيد الشرطة البواسل.وأضافت "درويش" فى -بيان لها- أن اليوم الخامس والعشرون من شهر يناير يخلد ذكرى عزيزة علينا جميعا، فهو يوم الشرف والعزة والكرامة يوم سجل فيه رجال الشرطة البواسل ملحمة عظيمة، واجهوا خلالها جنود المحتل رغم قلة عددهم وعتادهم، ليسطروا بدمائهم الطاهرة الزكية أروع معاني البطولة والوطنية والفداء، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة أرض الوطن وحماية شعبه.وأكدت عضو مجلس النواب، أن سجل رجال الشرطة على مدار التاريخ حافل ببطولات عديدة لهؤلاء الرجال الذين يقدمون أرواحهم فداء لأمن الوطن والمواطن دون أن يتردد لحظة واحدة فهم العين الساهرة لأمن المواطن، فاليوم هى ذكري عظيمة نذكر بها أبناءنا بسيرة شهدائنا العطرة، ليعلم كم ضحوا بأرواحهم من أجل سلامة الوطن، مقدمه التحية لجميع أمهات وزوجات وأبناء رجال الشرطة البواسل، فكلنا فخر بهم لما قدموه لمصرنا العزيزة.وتابعت: أن جميع أطياف الشعب المصري يقدمون كل الدعم والتأييد لرجال الشرطة البواسل في أداء واجبهم الوطني ورسالتهم السامية في مواجهة قوى الظلام ودعاة الفتنة، لتظل مصر آمنة مستقرة.