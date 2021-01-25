موظفون في جوجل سيشكلون تحالفا نقابيا على مستوى العالم

يشكل موظفون في جوجل من أنحاء العالم تحالفا نقابيا بعد أسابيع من تشكيل أكثر من مئتي موظف في محرك البحث وفي وحدات تابعة لشركة ألفابيت التي تملكه نقابة عمالية لمكاتب الولايات المتحدة وكندا.وقال اتحاد (يوني جلوبال) العمالي إن نقابة ألفا جلوبال تشكلت بالتنسيق معه، ويوني جلوبال هو اتحاد نقابات يمثل نحو 20 مليون موظف وعامل حول العالم ويضم نقابات من دول منها الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا والسويد وبريطانيا.وقالت كريستي هوفمان السكرتير العام ليوني جلوبال "المشكلات في ألفابيت، والتي تسببت فيها ألفابيت، ليست مقتصرة على أي دولة بعينها ويجب مواجهتها على مستوى عالمي".ولم يتسن الوصول لألفابيت بعد للحصول على تعليق.