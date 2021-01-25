رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أشرف رشاد: الشرطة درع الوطن وعزته

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:02 م
أشرف رشاد
أشرف رشاد
أشرف لاشين
طباعة
هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب "مستقبل وطن"، ورئيس الهيئة البرلمانية، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ69 لعيد الشرطة.

وقال رشاد، في تصريحات له، إن موقعة الإسماعيلية عام 1952 كانت ترسيخًا وعهدًا أمينًا للحفاظ على تراب هذا الوطن ضد الغزاة والمحتلين، مؤكدًا أن الشرطة درع هذا الوطن وتظل بطولاتها ملاحم وطنية تدرس على مدار التاريخ.

وأضاف "رشاد" أن الشرطة صمام الأمن والأمان للدولة المصرية، ويظل رجالها رمزًا للعزة والكرامة والتضحية والفداء، ويظل عيدهم عيدًا لكل المصريين يفخرون ويعتزون بهذه المؤسسة الوطنية العريقة ذات التاريخ العظيم.

وتابع: "أعان الله رجالنا في رسالتهم المقدسة، وحفظهم لمصر وشعبها، والمجد والتحية للشهداء الذين ارتوت أرضنا بدمائهم الطاهرة من أجل أن يحيا الوطن في أمن وأمان".

وأردف: "كل عام وشرطة مصر بخير وسلام.. وكل عام ورجال شرطتنا مصدر عزتنا وأمننا وسلامتنا وحفظ استقرار وطننا.. وكل عام والمصريين في عزة وكرامة تحت قيادة زعيم أمتنا المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي".

واختتم رشاد تصريحاته بتوجيه جزيل الشكر والتقدير والعرفان لكل من أسهم في حفظ واستقرار وأمن وسلامة الوطن ضد مخططات ومؤامرات خبيثة كانت تستهدف تقويض أركانه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مواعيد عرض مسلسل «فى بيتنا روبوت» على شاشة cbc

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

«بالوعة الموت».. الصرف الصحي يخطف طفلًا بقنا

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

الصور

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

image description

محافظ دمياط: الشرطة قدمت تضحيات تسجل بحروف من نور فى 25 يناير

image description

ضبط 960 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بأسيوط

image description

هبوط أرضي مفاجئ بطول 20 مترًا بمركز القوصية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

«خطة النواب» توافق على تعديلات قانون صندوق «تحيا مصر»

الحكومة: إصدار 23 مليون بطاقة «ميزة» جديدة

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

«بالوعة الموت».. الصرف الصحي يخطف طفلًا بقنا

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بعد 450 عاما.. حانة أكسفورد تستسلم أمام كورونا

سنة كبيسة أو بسيطة.. عدد أيام شهر فبراير 2021

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين حكومي وخاص باليوم والتاريخ

خصومات في مطاعم في دبي للحاصلين على لقاح كورونا

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

«قرأ لي القرآن لكن لم أنس خيانته».. اعترافات مديحة يسري عن محمد فوزي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

غدًا.. «حوار ثقافي» أونلاين بالأعلى للثقافة

ختام فعاليات مبادرة «صنايعية مصر» بالإسماعيلية

مناقشات أدبية وورش فنية بثقافة الوادى الجديد

الاحتفال بذكرى ميلاد عبد الناصر بقصر أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط