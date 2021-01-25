أشرف رشاد: الشرطة درع الوطن وعزته

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب "مستقبل وطن"، ورئيس الهيئة البرلمانية، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ69 لعيد الشرطة.وقال رشاد، في تصريحات له، إن موقعة الإسماعيلية عام 1952 كانت ترسيخًا وعهدًا أمينًا للحفاظ على تراب هذا الوطن ضد الغزاة والمحتلين، مؤكدًا أن الشرطة درع هذا الوطن وتظل بطولاتها ملاحم وطنية تدرس على مدار التاريخ.وأضاف "رشاد" أن الشرطة صمام الأمن والأمان للدولة المصرية، ويظل رجالها رمزًا للعزة والكرامة والتضحية والفداء، ويظل عيدهم عيدًا لكل المصريين يفخرون ويعتزون بهذه المؤسسة الوطنية العريقة ذات التاريخ العظيم.وتابع: "أعان الله رجالنا في رسالتهم المقدسة، وحفظهم لمصر وشعبها، والمجد والتحية للشهداء الذين ارتوت أرضنا بدمائهم الطاهرة من أجل أن يحيا الوطن في أمن وأمان".وأردف: "كل عام وشرطة مصر بخير وسلام.. وكل عام ورجال شرطتنا مصدر عزتنا وأمننا وسلامتنا وحفظ استقرار وطننا.. وكل عام والمصريين في عزة وكرامة تحت قيادة زعيم أمتنا المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي".واختتم رشاد تصريحاته بتوجيه جزيل الشكر والتقدير والعرفان لكل من أسهم في حفظ واستقرار وأمن وسلامة الوطن ضد مخططات ومؤامرات خبيثة كانت تستهدف تقويض أركانه.