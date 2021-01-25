صدور الطبعة الثالثة من كتاب «الاستعمار العثمانى.. سقوط الأقنعة»

صدر حديثا عن دار جزيرة الورد للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة لكتاب "الاستعمار العثمانى.. سقوط الأقنعة" للكاتب والمفكر سامى الزقم، وذلك بعد نفاد الطبعة الأولى والثانية التى وزعت فى مختلف محافظات مصر، وأيضا فى العديد من البلاد العربية.أضاف الكاتب فى الطبعة الثالثة المزيد من المعلومات عن دور تركيا فى استخدام المياه فى معاركها بالشمال السورى والعراق، ودور تركيا فى دعم أثيوبيا لتعطيش مصر، وأكد الكاتب فى كتابه على استحقاق العثمانيون، أن يطلق عليهم أسوأ استعمار وأبغض احتلال، وسعى الأتراك العثمانيون لإعادة الإرث بغلاف إيديولوجى وقوى ناعمة وتعدد الأساليب.ويتناول الكتاب عدة محاور، يأتى فى قدمتها أصول تركيا الحديثة وريثة الدولة العثمانية، التى ترجع إلى التتار والمغول وموطنهم الأصلي جبل طوران أواسط آسيا، ويفخر الأتراك العثمانيون بأنهم طورانيون يلتزمون بالقواعد الميكافيلية والتقية.ويلقى الكاتب الضوء على الوجه الآخر لتركيا العثمانية، ومايهدف إليه التمدد العثماني شرقا وغربا وجنوبا، لإقامة امبراطورية ارتكبت العديد من الخطايا من قتل وتدمير وتهجير وحرق وسرقة الأموال والتراث، وفرض العثمانيون للضرائب الباهظة وعزل البلدان التي احتلوها لتعيش في جهل وفقر ومرض خارج التاريخ.