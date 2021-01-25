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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

وزيرة الهجرة: مبادرة «اتكلم عربي» تستهدف الحفاظ على الهوية الوطنية

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:39 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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استعرضت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيانها أمام مجلس النواب، محاور عمل الوزارة للحفاظ على الهوية العربية والمصرية، موضحة أنه تم إطلاق مبادرة "اتكلم عربي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على الهوية المصرية وربط شباب المصريين بالخارج بالوطن، ليجيدوا التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية، من أجل ألا يشعرون بالاغتراب عند التحدث مع أقرانهم أو أقاربهم.

وأضافت أن المبادرة حظيت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكون أحد المبادرات القومية، وكلف السيد الرئيس وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية..)، وبث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.

وأكدت الوزيرة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتصميم عدد 20 حلقة متفاوتة المستوى، استعدادا لنشر المحتوى، وهو محتوى بسيط يتناسب مع الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية، كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى أيضًا، فضلًا عن عقد 10 معسكرات عبر الفيديوكونفرانس مع أبناء المصريين بالخارج في مختلف الدول للتحدث معهم وتشجيعهم على التحدث باللغة العربية من خلال العديد من الأنشطة التفاعلية.

كما أطلقت الوزارة حملة ترويج للمبادرة على منصة تيك توك، نظرًا لتفاعل عدد كبير من شباب مصر والعالم عليها، وحققت ملايين المشاهدات، فضلا عن التعاون مع مؤسسة "ويل سبرنج" المتخصصة في تنظيم المعسكرات المختلفة، حيث تم إطلاق معسكرات افتراضية لمبادرة "اتكلم عربي" عبر تطبيق "زووم" بسبب ظروف جائحة كورونا، وكان أول معسكر قد أقيم مع أبناء المصريين بالنمسا والثاني بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية والكويت، ومملكة البحرين، وإنجلترا، وأستراليا، ثم فرنسا وبلجيكا.

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