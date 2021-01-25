رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزيرة الهجرة تكشف محاور تنفيذ مبادرة «مراكب النجاة» أمام مجلس النواب

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:38 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
كشفت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال كلمتها أمام مجلس النواب، عن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مبادرة "مراكب النجاة" في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، وجاء تكليفه لوزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل هذه المبادرة؛ المعنية بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأضافت أن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية، تضمنت التوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة وهي: الفيوم والبحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وقنا وسوهاج.

كما أعدت الوزارة خطة عمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، شملت توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية؛ لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة.

وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.

وجاء تنفيذ المبادرة من خلال إجراء زيارات ميدانية للمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية وعددهم 14 محافظة على مستوى الجمهورية، وبدأت الزيارات بمحافظات الفيوم، والبحيرة، والغربية، والمنيا التقت خلالها وزيرة الهجرة بـ 20 ألف فرد من خلال اللقاءات الجماهيرية المباشرة بسيدات وشباب وطلاب المحافظات استهدفت فيها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

كما تم عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية لشباب وطلبة التعليم الفني، وكذلك الرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة ضمن حملات "طرق الأبواب"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كما تم الإعداد لإطلاق مشروع تأهيل الشباب للعمل بالوظائف الإلكترونية، وتستهدف المرحلة الأولى 1000 شاب يتم تدريبهم عن بعد، للعمل في مجال التسويق والبيع الإلكتروني وخدمة العملاء وريادة الأعمال بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي بمصر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون مع الكنيسة المصرية ووزارة الأوقاف، في إطار المبادرة للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

حيث تم تنظيم اللقاء الجماهيري الأول والثاني لملتقى سيدات الفيوم واللقاء الثاني بقرية تطون بمشاركة 3300 سيدة ورجل وتنفيذ 150 ألف زيارة ضمن حملة طرق الأبواب في عدد 5 قرى على مستوى المحافظة، كما تم تدريب 640 رائدة ريفية وشباب جامعي بمحافظة البحيرة وتنفيذ 60 ألف زيارة ضمن حملة طرق الأبواب لعدد 35 قرية على مستوى المحافظة بمشاركة 300 ألف مستفيد، وتنفيذ 20 برنامج لتأهيل وتدريب الشباب والأسر بمشاركة 500 شاب.

إلى جانب، تدريب 612 رائدة ريفية وشاب جامعي بمحافظة الغربية وتنفيذ 500 ألف زيارة ضمن حملة طرق الأبواب لعدد 24 قرية على مستوى المحافظة بمشاركة 1.4 مليون مستفيد وشاب من جامعة طنطا بعدد 17 كلية وتنفيذ 20 برنامج لتأهيل وتدريب الشباب والأسر بمشاركة 500 شاب.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه بالنسبة لزيارة محافظة المنيا فقد تضمنت لقاء الرائدات الريفيات والشباب بالمحافظة بأعداد محدودة نظرًا لانتشار جائحة كورونا.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 25-1-2021

الجيش السوداني يقصف إثيوبيا ردًا على هجوم مماثل

تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم فى بنى سويف

مبيعات الأجانب تكبّد البورصة مليار جنيه خسائر في ختام تعاملات اليوم

الصور

image description

ضبط 960 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بأسيوط

image description

هبوط أرضي مفاجئ بطول 20 مترًا بمركز القوصية بأسيوط (صور)

image description

ضباط قسم فارسكور يوزعون الورود في عيد الشرطة الـ 69 (صور)

image description

«مرور الدقهلية» توزع الورود والشيكولاتة احتفالا بعيد الشرطة (فيديو)

image description

استئصال ورم خبيث في البطن والصدر والقلب لشاب ثلاثيني بمعهد جنوب مصر

الأكثر قراءة

«بالوعة الموت».. الصرف الصحي يخطف طفلًا بقنا

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

مبيعات الأجانب تكبّد البورصة مليار جنيه خسائر في ختام تعاملات اليوم

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين حكومي وخاص باليوم والتاريخ

خصومات في مطاعم في دبي للحاصلين على لقاح كورونا

ارتفاع قتلى العاصفة «إلويز» في جنوب شرق أفريقيا لـ 12 شخصًا

نصف الألمان يرحبون باستمرار فتح الحدود الأوروبية رغم كورونا

أيام زمان

«قرأ لي القرآن لكن لم أنس خيانته».. اعترافات مديحة يسري عن محمد فوزي

كيف شاركت شادية بدلا من ليلى فوزى فى فيلم «على ضفاف النيل»؟

«إحنا مش رجالة».. أسرارانفعال صالح مرسى بعد قراءته «رأفت الهجان»

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

صدور الطبعة الثالثة من كتاب «الاستعمار العثمانى.. سقوط الأقنعة»

لجان الأعلى للثقافة تواصل الفعاليات والأنشطة رغم كورونا

«كاتبان وكتاب» تستضيف محاورة «أونلاين» مع الكاتب عبده خال غدا

«كشفناه».. أول مسرحية عن كورونا بالقومي لثقافة الطفل