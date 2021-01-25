جوردون براون: بريطانيا قد تصبح «فاشلة» ما لم تبادر بإصلاحات

حذر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، جوردون براون، من أن بلاده تخاطر بأن تصبح "دولة فاشلة" ما لم تقم بإصلاحات في الاتحاد الذي تقوم عليه.وفي مقال كتبه في صحيفة "ديلي تلجراف" اليوم الإثنين، حث براون رئيس الوزراء البريطاني الحالي بوريس جونسون على النظر في أفكار منها استبدال مجلس اللوردات بـ "مجلس شيوخ للمناطق" ومراجعة الطريقة التي تُحكم بها المملكة المتحدة.وقال جوردون "الخيار الآن بين دولة مُصلَحة ودولة فاشلة"، ولفت إلى أن اسكتلندا تشهد "استياءً عميقًا للغاية لدرجة أنه ينذر بنهاية المملكة المتحدة"، مؤكدا أنه بالرغم من أن الأزمة هي أعمق ما تكون في اسكتلندا، لكن اسكتلندا ليست وحدها.وتابع قائلًا "رؤساء بلديات المناطق - من نيوكاسل ومانشستر وليفربول إلى شيفيلد وبريستول ولندن - يطالبون بمزيد من الصلاحيات من ما يرون أنه مركزا حكومة مركزية غير مبالٍ وبعيد عن الواقع ومفرط في المركزية".كما كتب براون "إن المملكة المتحدة، التي يعصف بها كوفيد-19 وتهددها النزعة القومية وغير الواثقة مما ما سيؤول إليه حلم "بريطانيا العالمية" بعد البريكست، عليها أن تعيد على نحو عاجل اكتشاف ما يجعلها متماسكة وحل المشكلات التي تفرق بيننا".يذكر أن براون، المنتمي لحزب العمال، شغل منصب رئيس الوزراء في بريطانيا خلال الفترة من 2007 إلى 2010.