الروبل الروسى يهبط لأدنى مستوى فى أكثر من شهر

تخلى الروبل الروسي عن مكاسبه الأولية وتراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر في تعاملات متقلبة، اليوم الإثنين، مع تضرره من المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالقبض على أليكسي نافالني المعارض للكرملين وما تلاه من احتجاجات للمطالبة بإطلاق سراحه.وبحلول الساعة 1350 بتوقيت جرينتش، كان الروبل منخفضا 0.36 بالمئة مقابل العملة الأمريكية عند 75.43 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى منذ الثالث والعشرين من ديسمبر عند 75.58.وهبطت العملة الروسية 0.17 بالمئة مقابل اليورو إلى 91.73 بعد أن سجلت في وقت سابق أقل مستوى منذ الخامس من يناير عند 91.80.