تاس: بوتين يلقي كلمة في المنتدى الاقتصادي العالمي في 27 يناير

نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قوله اليوم الإثنين، إن بوتين سيلقي كلمة في المنتدى الاقتصادي العالمي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في السابع والعشرين من يناير.ويعقد المنتدى، الذي يجمع ثلة من كبار رجال الأعمال ومفكرين سياسيين ورؤساء حكومات، عبر الإنترنت هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19.ومن المرجح أن يكون ظهور بوتين في المنتدى مثيرا للجدل في وقت يدرس فيه الغرب عقوبات جديدة محتملة على روسيا بسبب طريقة تعامل الكرملين مع المعارض أليكسي نافالني.