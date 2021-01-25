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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين ينفي امتلاك قصر فخم وفريق نافالني يدعو لتظاهرات جديدة

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:42 م
بوتين
بوتين
وكالات
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نفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنين، امتلاك قصر فخم كما اتهمه المعارض الموقوف أليكسي نافالني، في تحقيق نشره ونال نسبة مشاهدة عالية.

في هذا الوقت، وجه أنصار نافالني دعوة إلى تظاهرات جديدة في كافة أنحاء روسيا الأحد.

وقال بوتين، أثناء لقاء عبر الفيديو مع طلاب روس بثته قنوات التلفزة: "لم أرَ هذا الفيلم لضيق الوقت. لا شيء من الذي ظهر (في التقرير) على أنه من ممتلكاتي، يعود لي أو لأقربائي".

ويأتي تصريح بوتين بعد يومين على تظاهرات نظمت في روسيا بحجم غير مسبوق، للمطالبة بالإفراج عن نافالني.

وشارك في هذه التظاهرات أكثر من 20 ألف شخص في موسكو، وهو رقم قياسي منذ عدة سنوات لعمل غير مرخص له، لكن التعبئة كانت حاشدة أيضا في أكثر من مئة مدينة روسية، عادة تكون أقل ميلا للتعبئة.

وما أجج التعبئة قيام نافالني بنشر تحقيق يتهم الرئيس الروسي ببناء قصر كلف أكثر من مليار دولار على شاطئ البحر الأسود، وحظي الفيلم بـ86 مليون مشاهدة منذ نشره على الإنترنت.

وكان نافالني أوقف عند عودته من ألمانيا في 17 يناير ووضع في الحبس الاحتياطي، بعد خمسة أشهر من نقاهة أمضاها في ألمانيا، على أثر تسميمه المفترض الذي يتهم الكرملين بالوقوف وراءه.

ودعا فريق نافالني إلى يوم تظاهرات جديد الأحد المقبل.

وكتب ليونيد فولكوف، وهو حليف مقرب للمعارض المسجون، على تويتر" "في 31 يناير عند الساعة 12،00. كل مدن روسيا، من أجل الإفراج عن نافالني. من أجل الحرية للجميع، من أجل العدالة".

وأوضح أنه تم اختيار هذا التاريخ لأن الأقرب إلى 2 فبراير، يوم مثول نافالني أمام محكمة في موسكو، يفترض أن تقرر ما إذا كانت عقوبة السجن 3،5 سنوات مع وقف التنفيذ التي صدرت بحقه عام 2014 ستحول إلى عقوبة سجن مع النفاذ بتهمة مخالفة شروط الرقابة القضائية عليه.

وأكد فولكوف أنه إذا كان عدد المتظاهرين كبيرا "فإن مطالبنا ستصل بشكل أقوى".

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