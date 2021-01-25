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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزيرة الهجرة: نقل جثامين 984 مواطنا من 30 دولة مجانًا

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:25 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشارت وزيرة الهجرة إلى نتائج بروتوكول التعاون بين الوزارة ووزارة الصحة ومؤسسة مصر الخير، حيث استفاد منه نحو 100 أسرة وتم من خلاله شحن جثامين 984 مواطنا من 30 دولة إلى أرض الوطن، مشيرة إلى تحمل مؤسسة مصر الخير نقل كافة الحالات دون أن تتحمل الدولة مليما واحدا.

ولفتت في كلمتها أمام مجلس النواب إلى قيام وزارة الصحة والسكان بإخطار "مؤسسة مصر الخير"- من خلال الإدارة المختصة لديها "علاج المواطنين وشئون السفر"- بحالات الوفيات للمصريين المقيمين بالخارج والتي يتم إبلاغها بها بالطريق الطبيعي عن طريق وزارة الخارجية أو شركة مصر للطيران أو من أي طريق آخر، وذلك بموجب الإيصال الدال على تكاليف تجهيز ونقل الجثمان الوارد من تلك الجهات لتتحمله المؤسسة.

وتابعت أن التعاون والمتابعة المستمرة كان سببا في لفت الانتباه لهذه المشكلة، وتسليط الضوء على شكاوى عديدة وردت من المصريين بالخارج، وممثلي الجاليات، حيث كانت تمثل مشكلة نقل الجثمان معاناة للمصريين بالخارج سواء في توفير النفقات الباهظة اللازمة لذلك أو من ناحية إنهاء الإجراءات.

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