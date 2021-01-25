«بائعة الأنابيب».. رحلة شقاء 50 عامًا وأمنيتها لقاء الرئيس

أيادٍ رسمت في راحتها علامات الشقاء والتعب لمدة سنوات، وكتف حمل فوقه الرضا والصبر، وحمل مسئولية حياة لا عائل لها سواها، لتجوب الشوارع يمينًا ويسارًا، فتعرف قدومها من قبل تواجدها وذلك من صوت مفتاحها.تلك قصة أم كريم، بائعة الأنابيب، والبالغة من العمر ٦٠ عامًا، لتكون تلك مهنتها، والتي اشتهرت بها في شوارع منطقة سيدي بشر، ولتستقر عليها بعد ممارستها العديد من المهن الشاقة، لتجد في حمل أسطوانات الغاز رزقها ورزق أسرتها.ميكانيكي، سباك، تصنيع حلوى، حمل آثاث، مهن عديدة تكسبت منها قوت يومها، فمن عمر الـ٧ سنوات، بدأ كفاح "أم كريم" لتكون هي العائل الأول لمساعدة والدها والذي كان يعمل على إحدى عربات الكارو وحمل نشارة الخشب، لتكون له يده اليمين تخفف العبء عنه وتحمله هي، في رحلة شقاء على مدار ٥٠ عامًا، لتبدأ من جديد بانتقالها من القاهرة إلى الإسكندرية.توفى زوجها، وترك في مسئوليتها ٧ أبناء، وتقول بائعة الأنابيب: "أنا مكنتش أعرف أركب أنبوبة حتى في الأول، وأول ما اتعرض عليا شغل توزيع الأنابيب مرفضتش لأني كنت محتاجة، وكل الشغل صعب والمسئولية تقيلة".بكتف يسرى تحمل أم كريم أسطوانات الغاز من ٨ صباحًا وعلى مدار ما يقرب الـ١٥ ساعة، ولا تستطيع أن تريح بين الكتفين نظرًا لإصابة كتفها اليمنى ويديها بتمزق الأربطة وهو ما يزيد الحمل عليها، مكملة: تم إجراء عملية جراحية لي من قبل ولكن لن تحقق النتيجة المطلوبة وما زلت أعاني من إصابتها.عملها الشاق حرمها من أبسط متطلباتها في تناول الطعام، فعلى مدار فترة عملها لا تستطيع أن تتناول أي من الطعام لتحافظ على حركة جسمها الخفيفة وتنقلها من عقار إلى آخر، حاملة على ظهرها أسطوانات الغاز لتصعد بها عددًا من الطوابق قد تتجاوز العشرة طوابق."أنا مش متعودة على راحة البيت، بحب أنزل أجيب قرشي بنفسي"، بهذه العبارة عبرت أم كريم، عن حياتها، ولكنها ترغب في عمل أقل شقى، فتقول أنا بتمنى اشتغل على توكتوك أقدر أكمل بيه شغل ويكون أقل مجهود من حمل الأنابيب"، مكملة، كما أن هناك ثقة متبادلة بيني وبين أهالي المنطقة التي أتواجد بها فهذا سيساعدني في عملي، مضيفة: "محدش اشتغل وتعب قدي".تتمنى أم كريم، بائعة الأنابيب، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قائلة: "هذا بمثابة تكريم لي، وأعلم أنه يقابل الكثير من النماذج الشقيانة، وأنا مثلهم".