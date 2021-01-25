مصرع وإصابة 11 في انقلاب سيارة ببني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "بني سويف - الفيوم" الصحراوي الجديد، أمام دير الحمام بدائرة مركز شرطة ناصر، شمال المحافظة.وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير إثر انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بطريق "بني سويف - الفيوم" الصحراوي الجديد، أمام دير الحمام بدائرة مركز شرطة ناصر، نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين من ركاب السيارة.ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف عوض، مدير الفرع، بـ5 سيارات إسعاف لنقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ، لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور صلاح جودة، مدير عام المستشفى.وتبين أن الحادث نتج عنه وفاة 3 أشخاص، هم: محمد أحمد حمدي 41 سنة، مقيم مركز بني مزار بالمنيا، ومحمد عشري عبدالعزيز، 32 سنة، مقيم مدينة ٦ أكتوبر، وحسام شعبان حسين محمد، 30 سنة، وتم إيداع جثث المتوفين الثلاث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.وأسفر الحادث عن إصابة كل من: عشري عبدالعزيز عبدالجواد، 62 سنة، مقيم 6 أكتوبر، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وجمال علي عبدالفتاح، 58 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، ومنجي سعد عبدالملاك 48 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليمنى، ومحمد صادق عبدالعظيم 48 سنة، مقيم مركز سمسطا، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة.كما أصيب عبدالعليم شحاتة عبدالعليم، 48 سنة، مقيم مركز ملوي بالمنيا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد سيد عبدالحليم، 37 سنة، سائق، مقيم بني سويف، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومختار عبدالرحيم حسن، 30 سنة، مقيم محافظة المنيا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع اليسرى، وأحمد حسين محمد، 22 سنة، مصابًا بجروح وكدمات واشتباه كسر بالقدم الأيمن، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم واحتجاز بعض الحالات بالمستشفى.وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.