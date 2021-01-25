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أيام زمان

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:21 م
عبد الوهاب وأم كلثوم
عبد الوهاب وأم كلثوم
وائل توفيق
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جمع لقاء بين موسيقار الأجيال الراحل محمد عبد الوهاب، والفنانة الراحلة أم كلثوم، خلال إحدى بروفات أغنيتها معه وهي تأكل من «الحلة» مباشرة رفقة عازف القانون محمد عبده صالح.

عبد الوهاب المعروف بنظافته الشديدة قال لها: «والله العظيم ماهلحنلك حاجة»، وذلك لهوس عبد الوهاب بالنظافة وهو الذي كان يقوم بغسل الصابون قبل استعماله ويغسل يديه قبل الأكل وبعده، كما كان يضع منديلًا على أنفه حتى لا يشم رائحة كريهة قد يكون مصدرها إنسان. حسب مجلة "الشبكة".

وفي عام 1958 بدأ الحديث عن أغنية تجمع بين موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم، بعدما عرض الشاعر أحمد شفيق كلمات "إنت عمري" على "عبدالوهاب".
طرح "عبد الوهاب" الفكرة على عازف الكمان أحمد الحفناوي في فرقة أم كلثوم، فوافقت كوكب الشرق على الأغنية.

بدأ محمد عبد الوهاب في تلحين كلمات أغنية "إنت عمري"، فاعترضت كوكب الشرق على مفردة "بيشابي"، واعترض "عبد الوهاب" على كوبليه كامل، وظلت الأغنية محل التلحين والتعديل لمدة خمس سنوات، فاقترحت "أم كلثوم" على أحمد شفيق أن يلحن الأغنية كمال الطويل، وبدأ "الطويل" في التلحين وانتهى من المقدمة، ونُشر الخبر في الصحافة، فلحن "عبد الوهاب" على الجانب الآخر الأغنية وسجلها بصوته.

وجاءت احتفالات الثورة عام 1963، في حضور الرئيس جمال عبد الناصر بين كوكب الشرق وموسيقار الأجيال، فسألهما "عبد الناصر" عن الأغنية التي تردد في الصحافة إنهما سيجتمعان على العمل عليها، فرد "عبد الوهاب" بأنه انتهى من تلحين الأغنية وباقي بعض التفاصيل.

وسجلت الأغنية في يوم الأربعاء 29 يناير 1964 بصوت كوكب الشرق، واستغرق تسجيلها 12 ساعة في شهر رمضان، ورفضت أم كلثوم مغادرة الملحنين حتى انتهاء التلحين.

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