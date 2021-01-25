«الدفاع الفرنسية»: سنقدم مشروعا لتحديث الأسطول البحري اليوناني

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، الاثنين، تقديم مشروعا لتحديث الأسطول البحري اليوناني، في إطار اتفاقيات التعاون العسكري بين البلدين.وعقدت الحكومتين الفرنسية واليونانية اليوم، صفقة لشراء أثينا 18 طائرة رافال عسكرية من باريس، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قال في وقت سابق، إن حكومته سوف توقع اتفاقا عسكريا مع الحكومة الفرنسية، لشراء 18 طائرة عسكرية مقاتلة من نوع "داسو رافال".