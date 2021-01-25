مصر تسجل ارتفاعًا في الصادرات من الزجاج

كشف التقرير الشهري لصادرات مواد البناء والصناعات المعدنية، عن أن هناك ارتفاعًا في صادرات مصر من الزجاج ومصنوعاته نهاية عام 2020 خلال شهري نوفمبر وديسمبر، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه 2019، ليسجل 67 مليون دولار بمعدلات نمو بلغت 33% في نوفمبر و37% في ديسمبر.ووفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء في التقرير الشهري فإن صادرات مصر من الزجاج تصل إلى ما يقرب من 95 دولة حول العالم، وتأتى أكبر 10 دول مستحوذة على صادرات الزجاج من مصر في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وهولندا، وإسبانيا، والسودان، وإيطاليا، بالإضافة إلى ألمانيا والجزائر والبرازيل، وبريطانيا وشمال أيرلندا.