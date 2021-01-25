فلسطين: مبادرة عقد مؤتمر دولي للسلام على رأس أولويات مجلس الأمن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن القضية الفلسطينية ومبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط ستكون محور النقاش في جلسة مجلس الأمن التي ستعقد غدًا الثلاثاء.وأضاف اشتية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الاثنين - أن جلسة مجلس الأمن ستخصص كذلك للمستجدات العالمية ومنها القضية الفلسطينية، وإعادة تفعيل اللجنة الرباعية للسلام، في ضوء الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن.وتابع قائلًا: "شهدت الأيام والأسابيع الماضية ارتفاعًا كبيرًا في عمليات التوسع الاستعماري الاستيطاني، والاستيلاء على أراضي المواطنين، وهدم بيوتهم، واقتلاع أشجار الزيتون في العديد من القرى والبلدات الفلسطينية، فضلا عن اعتداء المستوطنين على حركة تنقل المواطنين على الطرقات، والتي كادت تودي بحياة بعض الأطفال والنساء".وفي سياق منفصل، أدان مجلس الوزراء الفلسطيني اقتحام شرطة الاحتلال لقبة الصخرة المشرفة، ومنع عمال الصيانة من القيام بأعمال الترميم داخلها، وداخل المسجد المرواني، واستمرار إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين.. داعيا المجتمع الدولي للتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية.