نبيلة مكرم تكشف عن قانون جديد للهجرة والمصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، إن الوزارة ستتقدم بمشروع قانون لتنظيم الهجرة وشئون المصريين بالخارج.وأضافت وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، خلال بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، أن مشروع القانون عملت فيه الوزارة لمدة سنة ونصف واللجنة العليا للإصلاح التشريعي درسته وتم تمريره من لجنة التشريع علي كل الوزارات المعنية، والقانون مكون من 3 أبواب، الأول هو المهاجر والقانون عبارة عن تعريفات للهجرة والخدمة، والوازرة عملت علي تطوير القانون القديم والتعريف بالمهاجر وكل ما يتعلق بالهجرة.وتابعت الوزيرة: "لدينا شركات هجرة تساعد علي الهجرة وحماية للمواطن أن تكون تلك الشركات مسجلة وهناك إشراف علي عملها وقاعدة بيانات، ومش عاوزين الشركات تتحول لشركات نصب ويكون الضحية المواطن لذلك جاء الباب الأول لتنظيم الهجرة، أما الباب الثاني لصندوق يعمل علي تلبية الاحتياجات للمصريين بالخارج سواء شحن الجثامين، أو الإعلانات، أو الحماية القانونية، أو تعويضات، أو غير ذلك والصندوق شخصية اعتبارية وتكون له موارده من خلال طابع خدمات بـ100 جنيه لكل مسافر، والصندوق سيشكل له مجلس إدارة مستقل".وأضافت أن الباب الثالث للمصريين بالخارج والجاليات وهم قوة مصر الناعمة ودبلوماسيتها الشعبية، مشيرة إلى أن هناك مشكلة للدولة من خلافات المصريين في الخارج ومن اتحادات متنوعة لهم، ولذلك أقمنا مؤتمرًا للكيانات الممثلة للخارج والدولة علي مسافة واحدة من الجميع، وتم عمل ورش عمل للعديد من الأمور.