3 وفيات و213 إصابة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6355 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 213 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 366 ألفا و584 حالة.كما لفتت إلى تسجيل 198 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 358 ألفا و137.