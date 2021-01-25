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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

11 رحلة جوية للبالون الطائر تنزين سماء الأقصر.. اليوم

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:17 م
رحلة جوية للبالون
رحلة جوية للبالون الطائر تنزين سماء الأقصر
محمود السعدى
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قامت شركات البالون الطائر بمطار الأقصر الدولي، طوال اليوم الاثنين، بتسيير 11 رحلة سياحية بسماء محافظة الأقصر نقلت عبرها ما يقرب من 140 راكبًا بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، رغم الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.

من جانبها، تواصل شركات البالون الطائر بمهبط مطار الأقصر الدولي، عمليات التعقيم والتطهير المستمرة، فضلًا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، تنفيذًا لتعليمات الشركة المصرية للمطارات وسلطة الطيران المدني المصري، لضمان سلامة الوفود السياحية والركابية التي ترتاد البالون الطائر.

وتشهد سياحة البالون الطائر بمحافظة الأقصر خلال الآونة الأخيرة، انخفاضا ملحوظا في معدلات التشغيل، نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا بمختلف انحاء العالم.

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