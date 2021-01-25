المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 76ر1 مليون حالة والوفيات 149 ألفا و614 شخصا

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 76ر1 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين، بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في المكسيك 149 ألفا و614 حالة، بينما تعافى من مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا 32ر1 مليون شخص.و مر نحو 47 أسبوعا منذ تسجيل الحالة الأولى للإصابة بالمرض في المكسيك.