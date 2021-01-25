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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهم بالشروع في قتل طليقته وسرقة 85 ألف جنيه للجنايات

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:14 م
المتهم
المتهم
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، بإحالة المتهم بالشروع في قتل طليقته لسرقه مصوغاتها الذهبية وأموالها للجنايات.

وذكر قرار الإحالة ان المتهم "أشرف. م" قام بالشروع في قتل طليقته "هناء.ع"، وتمكن من سرقة مصوغاتها الذهبية وأموالها التى تقدر بـ 85 ألف جنيه.

وأقرت المجنى عليها "هناء.ع" فى أقوالها أمام النيابة إنها حصلت على الطلاق بحكم من محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وحصلت على كل حقوقها من منقولات ونفقة عن طريق القضاء.

وأكدت أنها تلقت تهديدات عديدة من زوجها لتتنازل عن قضية الطلاق وبعد إتمام الطلاق تفاجأت بحضوره وبحوزته عصا خشبية وتعدى عليها بالضرب المبرح محاولا قتلها واستولى على كل أموالها ومصوغاتها التى تقدر بـ 85 ألف جنيه وهرب.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع من سيدة تتهم طليقها محاولة قتلها وسرقتها بدائرة القسم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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