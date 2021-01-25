أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 0.5 % خلال 24 ساعة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 0.5 % حتى الساعة 0630 صباح اليوم الاثنين، بتوقيت نيويورك مقارنة بالوقت نفسه أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 25.1 مليون حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أقل من متوسط الزيادة خلال الأسبوع الماضي.وأشارت البيانات إلى أن ولاية كاليفورنيا سجلت أكبر عدد من الحالات المؤكدة، والذي بلغ إجمالي 3.17 مليون حالة، بزيادة بنسبة 0.7 % عن الوقت نفسه من اليوم السابق.وأضافت البيانات أن ولاية نيو هامبشير شهدت زيادة بنسبة 1.2% في عدد الحالات عن نفس الوقت أمس، ليرتفع الإجمالي بها إلى 62 ألفا و337 حالات.وشهدت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات تم الإبلاغ عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث توفى 275 شخصا.