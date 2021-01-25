رئيس مدينة الدلنجات يهنئ رجال الشرطة بعيدهم

قدم المحاسب مجدي إبراهيم رئيس مركز ومدينة الدلنجات، وقيادات مجلس المدينة، التهنئة بمناسبة عيد الشرطة، كما قدم رئيس المركز كل الشكر والتقدير للعميد مصطفى السعدني مأمور المركز، والرائد محمد الديب رئيس مباحث المركز، ورجال المباحث الذين يحملون على عاتقهم المسؤولية كاملة لأمن البلاد ورجال الشرطة.وأكد رئيس مجلس ومدينة الدلنجات أن رجال الشرطة هم شرفاء وأمناء على هذا الوطن من داخله وخارجه ولا يخفي على أي شخص أن ينكر أنهم رجال يسهرون على راحتنا بالليل والنهار هؤلاء الرجال الذين اقسموا وعاهدوا الله على حماية الوطن، كما قدم الجميع كل الشكر والامتنان والعرفان لرجال الشرطة في عيدهم، وتمنوا لهم التوفيق وأن يحفظهم الله من كل مكروه من أجل أمن وسلام مصرنا.