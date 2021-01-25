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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طقس الغد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:15 م
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الثلاثاء، نهارا طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.. فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.

كما يتوقع خبراءالأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-
العظمى الصغرى
القاهرة 21 11
الإسكندرية 20 10
وادى النطرون 21 10
طنطا 21 10
شبين الكوم 21 11
دمنهور 20 10
بلطيم 21 11
مطروح 21 10
السلوم 22 10
سيوة 19 06
بورسعيد 18 12
دمياط 18 11
الزقازيق 21 11
المنصورة 20 10
الإسماعيلية 22 10
السويس 21 10
العريش 19 10
رفح 19 09
رأس سدر 21 10
نخل 19 02
نويبع 23 15
طابا 22 12
كاترين 19 03
الطور 24 10
شرم الشيخ 24 14
الغردقة 24 12
مرسى علم 23 13
الفيوم 21 07
بنى سويف 21 07
المنيا 21 04
أسيوط 22 04
سوهاج 22 06
قنا 23 06
الأقصر 25 07
أسوان 25 08
إدفو 26 08
أبوسمبل 24 09
الوادى الجديد 23 03
شلاتين 25 15
أبورماد 25 14
حلايب 24 16
رأس حدربة 23 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-
العظمى الصغرى
مكة 32 21
المدينة 29 19
الرياض 24 12
المنامة 21 17
أبوظبى 24 17
الدوحة 24 18
الكويت 22 08
دمشق 14 01
بيروت 18 13
عمان 16 05
القدس 17 08
غزة 21 11
بغداد 20 05
مسقط 24 17
صنعاء 26 06
الخرطوم 34 20
طرابلس 18 12
تونس 16 09
الجزائر 15 10
الرباط 20 11

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:-
العظمى الصغرى
أنقرة 10 05
إسطنبول 15 09
إسلام أباد 18 03
نيودلهى 20 04
جاكرتا 30 24
بكين 06 07-
كوالالمبور 32 24
طوكيو 11 05
أثينا 17 08
روما 10 01-
باريس 03 01-
مدريد 13 07
برلين 01 02-
لندن 04 02
مونتريال 07- 11-
موسكو 03 01-
نيويورك 03 01-
واشنطن 07 02
نواكشوط 31 17
أديس أبابا 24 08

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