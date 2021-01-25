طقس الغد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الثلاثاء، نهارا طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.. فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.كما يتوقع خبراءالأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-العظمى الصغرىالقاهرة 21 11الإسكندرية 20 10وادى النطرون 21 10طنطا 21 10شبين الكوم 21 11دمنهور 20 10بلطيم 21 11مطروح 21 10السلوم 22 10سيوة 19 06بورسعيد 18 12دمياط 18 11الزقازيق 21 11المنصورة 20 10الإسماعيلية 22 10السويس 21 10العريش 19 10رفح 19 09رأس سدر 21 10نخل 19 02نويبع 23 15طابا 22 12كاترين 19 03الطور 24 10شرم الشيخ 24 14الغردقة 24 12مرسى علم 23 13الفيوم 21 07بنى سويف 21 07المنيا 21 04أسيوط 22 04سوهاج 22 06قنا 23 06الأقصر 25 07أسوان 25 08إدفو 26 08أبوسمبل 24 09الوادى الجديد 23 03شلاتين 25 15أبورماد 25 14حلايب 24 16رأس حدربة 23 15أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-العظمى الصغرىمكة 32 21المدينة 29 19الرياض 24 12المنامة 21 17أبوظبى 24 17الدوحة 24 18الكويت 22 08دمشق 14 01بيروت 18 13عمان 16 05القدس 17 08غزة 21 11بغداد 20 05مسقط 24 17صنعاء 26 06الخرطوم 34 20طرابلس 18 12تونس 16 09الجزائر 15 10الرباط 20 11وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:-العظمى الصغرىأنقرة 10 05إسطنبول 15 09إسلام أباد 18 03نيودلهى 20 04جاكرتا 30 24بكين 06 07-كوالالمبور 32 24طوكيو 11 05أثينا 17 08روما 10 01-باريس 03 01-مدريد 13 07برلين 01 02-لندن 04 02مونتريال 07- 11-موسكو 03 01-نيويورك 03 01-واشنطن 07 02نواكشوط 31 17أديس أبابا 24 08