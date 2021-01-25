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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

البابا تواضروس عن الكاهن الذي يطالب بعزله: «دأب أن يكون لسانه غير نقي»

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:06 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
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علق قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ خلال إجابته على أحد الأسئلة الموجهة له خلال لقاءه مع الشباب أمس على الكاهن المتجاوز الذي يطالب بعزله على السوشيال ميديا.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني: هذا الكاهن دأب أن يكون لسانه غير نقي وارتقى فوق ما ينبغي؛ مضيفًا أن هذا الكاهن كثير التكلم ولا أحد يسمع له.

وتابع أن تلك القرارات الكبيرة الكنيسة تنظمها من خلال المجمع المقدس واللجان المتواجدة داخل الكنيسة؛ مؤكدا أن هذا الكاهن بعيد عن منزله مختفيا؛ وأكد أن الكنيسة طولت بالها كثير جدا على هذا الكاهن لكن لكل شيء نهاية.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس، قد التقى بالشباب القبطي "أونلاين" وذلك في إطار لقاءاته الشهرية بالشباب.

ويولى قداسة البابا تواضروس الثاني، اهتماما خاصة بشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يحرص دائما على لقائهم؛ وخلال إجابته على أحد الأسئلة الموجهة له من الشباب.

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