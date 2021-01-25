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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:05 م
شكري سرحان
شكري سرحان
وائل توفيق
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"في يوم جاءني الفنان الراحل شكري سرحان قائلا: أنا عايز أخطبك فقلت له: اذهب إلى عائلتي، وبالفعل ذهب للقائهم وكان معروفًا بأنه شاب جريء، وقابلته والدتي وخالي اللذان أبلغاه بأنه مرفوض، وبررا ذلك بأنه في مرحلة تكوين الذات".. هكذا تحدثت الفنانة سميحة أيوب عن محاولات الفنان شكري سرحان في خطبتها والتقدم لزواجها.

وقالت "أيوب" في حوار صحفي لها، إن الفنان شكري سرحان طلب من الفنانة ماجدة صباحي التوسط لديها، كي توافق على الارتباط والزواج منه، فأجابتها بأن الأمر مجرد وقت.

وانتهت العلاقة بينهما، ولم يتم الزواج، بين سميحة أيوب وشكري سرحان.

يذكر أن الفنان شكري سرحان كان من النجوم الذين سايروا الموضة بشكل كبير دون أن يعلم، فاتبع أبرز "ستايلات" الشعر، فظهر بـ"ستايل" الشعر المفروق من الجانب، أو عمل خط ممسوح في أحد الجانبين، أو الشعر الممسوح للخلف، و"الدوجنلز"، والذي يعتبروا أشهر قصات الشعر الحالية.

وحكى "يحيى" ابن الفنان الراحل شكري سرحان، في حواره لجريدة "العربي"1999، أن والده الفنان الراحل كان شخصية عرفت بالصمت والصبر الطويل، بلا ثرثرة، واختار لمذكراته اسم "خمسون عاما بين الفن والحياة".

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