رجال الشرطة توزع الزهور على المواطنين ببورسعيد (صور)

وزع رجال الشرطة الورود والهدايا على المواطنين في محافظة بورسعيد، تزامنًا مع احتفالات عيد الشرطة الـ 69، حيث أعرب المواطنون عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره في حفظ الوطن وصون مقدراته، وتضحيات الشهداء الأبرار التي لن ينساها أحد.وحرص عدد من الأهالي على التقاط الصور مع الضباط الذين يقوموا بتوزيع الورود على المارة وتهنئة الشرطة المصرية بعيدها الـ 69، وتقدير بطولات الشرطة وتضحايتهم لحفظ الأمن والأمان في مصر.وكان قد قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بوضع إكليل من الزهور اليوم على قبر الجندي المجهول بقوات الأمن احتفالا بعيد الشرطة.