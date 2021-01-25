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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ القليوبية يهنئ مدير أمن القليوبية بمناسبة عيد الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:02 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
كتب صلاح حسنى
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قدم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية التهنئة للواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة المصرية.

وقدم "الهجان" التهنئة القلبية للقادة والضباط والصف والجنود بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لعيد الشرطة، تلك الذكرى التى شهدت أهم معركة شعبية في تاريخ مصر المعاصر معركة الصمود والتحدي ضد الاحتلال الإنجليزي آنذاك، كما يطلق عليها أهالي الإسماعيلية، وهى المعركة التي واجهت فيها قوات البوليس المصري ومعهم الفدائيون من أبناء منطقة القناة بأسلحة خفيفة ضد دبابات ومدفعيات الإنجليز أمام مبنى البستان "مبنى مديرية الأمن حاليا" في فجر يوم الجمعة 25 يناير حتى غروب الشمس، واستشهد فى هذه المعركة 56 شهيدا وأصيب 80 مصريا.

وأكد الهجان على أن رجال الشرطة يضحون بأنفسهم من أجل الزود عن الوطن والدفاع عنه بدمائهم وأرواحهم، من أجل إعلاء القانون وقد قدم المحافظ درع المحافظة إلى مدير أمن القليوبية تقديرا له على جهوده وللتهنئة بعيد الشرطة.

وفى نهاية الاحتفالية قام الهجان بتوزيع الورود على الضباط والأمناء والجنود للتعبير عن أصدق وأخلص التهانى القلبية بمناسبة عيد الشرطة.

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